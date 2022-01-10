Россия сможет использовать территорию Белоруссии или западную часть РФ

Москва может направить ракеты на столицы Старого света при нежелании Вашингтона договариваться по гарантиям безопасности для России. Такое предположение сделал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Комментируя начавшиеся в понедельник, 10 января, переговоры между РФ и США в Женеве, эксперт выдвинул свою версию о том, какой реакции стоит ждать от Москвы в случае их провала.

"Наш военно-технический ответ будет состоять, как вариант, в размещении новых видов вооружений в европейской части России. Возможно, в Белоруссии. Можно ожидать пересмотр доктринальных установок", – сказал "Московскому комсомольцу" специалист.

По его словам, РФ может осуществить масштабное развертывание ракет средней дальности наземного базирования таким образом, что в зоне досягаемости окажутся многие столицы европейского континента. После уничтожения по инициативе Вашингтона Договора о РСМД Москва, к примеру, способна создать подобное баллистическое оружие с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, считает Кашин.

В качестве другого сценария ответа он видит возможность развертывания дополнительных ядерных группировок на европейской территории России.

Одновременно эксперт не видит смысла размещать нашу военную базу на Кубе или продавать стратегическое вооружение КНР или Ирану.



Напомним, сегодня стартовал первый раунд переговоров по гарантиям безопасности для РФ, которые предложила Москва Штатам и НАТО 17 декабря 2021 года. Он начался со встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

В СМИ уже отметили, чтодипломаты отказались от рукопожатия или любого другого способа приветствия. Считается, что это сделано из-за пандемии коронавируса, однако на предыдущих встречах в, несмотря на COVID-19, они, пусть и в шутку, все-таки прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО.

