Пушков высмеял требования Украины к Германии

Пушков высмеял требования Украины к Германии
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Киев находится в зависимости от Берлина

В то время, как Россия ведет с НАТО переговоры о гарантиях безопасности, на Украине не оставляют надежд раскрутить тему о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. По этому случаю Незалежная даже потребовала от западных партнеров начать поставки вооружения. Сенатор Алексей Пушков негативно оценил подобную риторику.

Член Совета Федерации раскритиковал руководителя украинской дипломатической миссии в Германии Андрея Мельника, который потребовал от немецких властей снабдить Незалежную новым оборонительным оружием. Парламентарий назвал ахинеей слова украинского поста. 

В своем телеграмм-канале политик задал риторический вопрос, сколько еще Берлин будет терпеть подобного рода заявления. Кроме того, он подчеркнул, что Незалежная угрожает ФРГ "последствиями" в двухсторонних отношениях в случае отказа выполнять требования Киева.

Пушков подчеркнул, что нынешняя Украина находится в полной зависимости от Германии. По мнению сенатора, Киев нуждается как в политической, так и в экономической помощи Берлина. 

Таким образом политик прокомментировал официальное заявление немецкого правительства о невозможности решить конфликт на Донбассе военным путем. Ответ был дан как раз на требование украинского посла о поставках вооружения.

Ранее посол Незалежной раскритиковал власти Германии за безразличие к интересам его страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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