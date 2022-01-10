Киев находится в зависимости от Берлина

В то время, как Россия ведет с НАТО переговоры о гарантиях безопасности, на Украине не оставляют надежд раскрутить тему о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. По этому случаю Незалежная даже потребовала от западных партнеров начать поставки вооружения. Сенатор Алексей Пушков негативно оценил подобную риторику.

Член Совета Федерации раскритиковал руководителя украинской дипломатической миссии в Германии Андрея Мельника, который потребовал от немецких властей снабдить Незалежную новым оборонительным оружием. Парламентарий назвал ахинеей слова украинского поста.

В своем телеграмм-канале политик задал риторический вопрос, сколько еще Берлин будет терпеть подобного рода заявления. Кроме того, он подчеркнул, что Незалежная угрожает ФРГ "последствиями" в двухсторонних отношениях в случае отказа выполнять требования Киева.

Пушков подчеркнул, что нынешняя Украина находится в полной зависимости от Германии. По мнению сенатора, Киев нуждается как в политической, так и в экономической помощи Берлина.

Таким образом политик прокомментировал официальное заявление немецкого правительства о невозможности решить конфликт на Донбассе военным путем. Ответ был дан как раз на требование украинского посла о поставках вооружения.

Ранее посол Незалежной раскритиковал власти Германии за безразличие к интересам его страны.