Россия использует ситуацию вокруг Украины в собственных геополитических интересах для решения более глобальных проблем европейского континента

Россия пытается использовать накалившуюся обстановку вокруг Украины, чтобы вынудить США и НАТО сесть за стол переговоров для обсуждения более глобальных вопросов европейской безопасности. "Тайный" замысел Москвы раскрыл профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Сауэр.

Напомним, в понедельник, 10 января, начался первый раунд переговоров между РФ и западниками, посвященный гарантиям безопасности для России на фоне приближения натовских сил к нашим границам и планам вовлечения бывших республик СССР в Североатлантический блок, в частности, Украины и Грузии.

По словам Сауэра, из-за риска "вторжения" российских войск на территорию Незалежной отношения между Москвой и Западом находятся на самом низком уровне. Данный шаг РФ может привести к серьезному сопротивлению со стороны киевского режима, который, уверен политолог, получит поддержку со стороны своих западных кураторов, и приведет к новым жестким санкциям в отношении России.

В свою очередь, Москва может "легимитизировать" свои действия, указав на возросшие поставки оружия украинцам и учения альянса в Балтийском море. Однако разгадать точный замысел президента РФ Владимира Путина сложно, подчеркнул в комментарии "Ленте.ру" эксперт.

"Но одна из его целей, похоже, состоит в том, чтобы заставить Запад начать серьезные переговоры не только о позиции Украины, но и о будущем европейской безопасности в широком смысле, включая роль России", – предположил Сауэр.

Он назвал такие усилия Москвы "полезными и своевременными". При этом, считает специалист, выбранные для достижения этой цели инструменты не являются идеальными.

Ранее сегодня замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин высказал мнение, что в случае провала переговорного процесса Москва в качестве своего военно-технического ответа можетразместить новые виды отечественного вооружения в европейской части России. А также перенацелить стратегические ракеты таким образом, что в зоне поражения окажутся большинство европейских столиц.

Добавим, что сегодняшние переговоры между Россией, делегацию которой в Женеве возглавляет замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков, и США под руководством первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман продолжаются больше шести часов.

