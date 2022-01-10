Президент РК опроверг слухи о применении силы против мирных граждан

В понедельник, 10 января, прошли приговоры между президентом Казахстана и руководителем Европейского совета. Касым-Жомарт Токаев рассказал Шалю Мишелю о ситуации в Республике. Соответствующая информация несколько часов назад появилась в твиттер-аккаунте главы государства.

По мнению Токаева, дистанционный диалог с Мишелем носил продуктивный характер. Он сообщил высокопоставленному европейскому чиновнику о протестах в республике. Президент Казахстана уточнил, что властям пришлось принять срочные меры, потому что они столкнулись с беспрецедентной агрессией.

Глава государства расценил действия участников беспорядков как нападение на государственность. Он также отметил, что руководство РК сегодня занимается восстановлением конституционного порядка.

Токаев отдельно подчеркнул, что власти Казахстана никогда бы не применили силу против мирных граждан и призвал не верить слухам на эту тему. Кроме того, глава республике заявил о готовности продолжить партнерские отношения с Евросоюзом.

По данным РИА Новости, во время переговоров Токаев обратил внимание Мишеля, что агрессия против Казахстана была предпринята с целю последующего захвата власти. По словам президента, против республики действовали иностранные боевики. Глава РК считает, что это могли быть выходцы из стран Центральной Азии, в том числе, из Афганистана, а также из ближневосточного региона.

Ранее Владимир Жириновский раскрыл причины протестов в Казахстане.