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Сегодня, 10 января, в Женеве состоялся первый раунд закрытых переговоров России и США по гарантиям безопасности.
Со стороны РФ на переговорах был замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а также замглавы Минобороны Александр Фомин. От американцев приехала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
У участников встречи был небольшой перерыв на обед днем. Однако, как и планировалось, переговоры закончились в семь вечера по Москве.
Любопытно, что окончания встречи в Женеве дождались только российские журналисты. Иностранные работники СМИ, не выдержав холода, ушли, но ближе к вечеру вернулись к зданию американского представительства при ООН.
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