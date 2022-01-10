Встреча закончилась в срок

Сегодня, 10 января, в Женеве состоялся первый раунд закрытых переговоров России и США по гарантиям безопасности.

Со стороны РФ на переговорах был замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а также замглавы Минобороны Александр Фомин. От американцев приехала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

У участников встречи был небольшой перерыв на обед днем. Однако, как и планировалось, переговоры закончились в семь вечера по Москве.

Любопытно, что окончания встречи в Женеве дождались только российские журналисты. Иностранные работники СМИ, не выдержав холода, ушли, но ближе к вечеру вернулись к зданию американского представительства при ООН.