Переговоры России и США в Женеве завершились спустя 8 часов

Встреча закончилась в срок

Сегодня, 10 января, в Женеве состоялся первый раунд закрытых переговоров России и США по гарантиям безопасности. 

Со стороны РФ на переговорах был замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а также замглавы Минобороны Александр Фомин. От американцев приехала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

У участников встречи был небольшой перерыв на обед днем. Однако, как и планировалось, переговоры закончились в семь вечера по Москве. 

Любопытно, что окончания встречи в Женеве дождались только российские журналисты. Иностранные работники СМИ, не выдержав холода, ушли, но ближе к вечеру вернулись к зданию американского представительства при ООН. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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