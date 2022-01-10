Эксперт из США посчитал действия организации "сплошным провалом"

Американский политолог русского происхождения Николай Злобин устроил скандал на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" из-за ситуации в Казахстане и действий Организации Договора коллективной безопасности.

Об истерике эксперта в прямом эфире рассказал российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский на своей странице в телеграм-канале АРМАГЕДДОНЫЧ.

Отметим, в программе шла жаркая дискуссия вокруг беспорядков в Казахстане. Когда слово дали Злобину, американец крайне негативно высказался об ОДКБ, поставив под сомнение действия организации.

По его мнению, вход миротворцев в объятую хаосом Республику является "сплошным провалом". Злобин считает, что если бы ОДКБ вело эффективную работу по выявлению угроз государств сообщества, то в Казахстане подобные события и вовсе могли не произойти.

"Такая вот американская логика: вы все козлы. Все в шоке, он король – всех уел. Только очень недоволен, что ему возражать начали... Детский сад. Одно слово: американец...", – написал с иронией Сатановский.

Ранее в понедельник, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ поблагодарил за лидеров государств за оказанную Республике помощь. Отдельной благодарности удостоился глава России Владимир Путин. Токаев подчеркнул, что именно силы ОДКБ помогли отбить Алма-Ату от террористов, а в настоящее время миротворцы обеспечивают безопасность в стране.

В свою очередь российский лидер заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане применили отработанные на Майдане технологии, включая поддержку информационного характера. По словам Путина, боевики действовали слаженно, однако ОДКБ максимально оперативно приняли превентивные меры.

Позже казахский лидер сообщил, что в числе участников беспорядков были иностранные боевики "преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан", передает РИА "Новости". Кроме того, среди террористов оказались выходцы из Ближнего Востока.

