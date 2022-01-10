Американцы серьезно отнеслись к российским предложениям

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал журналистам, как прошли восьмичасовые переговоры с США по гарантиям безопасности. По его словам, разговор был сложным, без попыток обойти острые углы.

Рябков также заявил, что НАТО должна отказаться от идеи освоения "территории" государств, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Россия объяснила США, почему положение о нерасширении НАТО на восток – императив.

Замглавы МИД РФ также отметил, что у России нет никаких планов по нападению на Украину. Маневры российских войск проходят в пределах нашей страны. Рябков призвал США к ответственности, потому что недооценивать риски военной конфронтации нельзя.

Рябков предупредил, что запугивать и шантажировать Россию бессмысленно. США, отказываясь от принятия положения о нерасширении НАТО на восток, не понимают всю серьезность происходящего, добавил он. Российский дипломат также отметил, что в ближайшие дни станет понятно, будет ли следующий раунд переговоров с США, однако призвал не затягивать процесс на месяцы и годы.

Также Рябков потребовал "железобетонных" гарантий, что Украина и Грузия не войдут в НАТО.

В свою очередь представитель делегации США, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон открыт к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с РФ.

Обе стороны, по ее словам, подтвердили, что нельзя допустить ядерной войны. Шерман также сказала, что США не позволит России закрыть двери для какой-либо страны в организацию. Обсуждать членство Украины без Киева Вашингтон не будет.

Однако, по ее мнению, прогресс в переговорах с РФ возможен. Впрочем, для успеха нужна деэскалация. В первую очередь США заинтересованы в переговорах с РФ по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе, транспарентности, масштабам военных учений, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Также Шерман подчеркнула, что стороны пока не готовы говорить о конкретных договоренностях в сфере безопасности, пока страны лишь пытаются лучше друг друга понять. Не забыла американка сказать и про санкции против России, которые США с союзниками обсуждают.