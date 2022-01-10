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В Московской области антирейтинг по выявленным новым случаям COVID-19 за сутки стал Раменский округ – 153 заболевших. Об этом сообщил телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" в понедельник, 10 января.
Второе место занял Красногорск – 96 инфицированных, на третьей позиции оказался Одинцовский округ – 88 заболевших, на четвертую строчку "взобрался" Подольск – 84 человека, пятерку замыкает Королев с 60 подхватившими коронавирус.
Далее идут Истра и Мытищи (по 55 новых случаев), Люберцы (48), Сергиево-Посадский округ (46), Реутово (41), Павловский Посад (40), Чехов (35), Солнечногорск (34), Жуковский (32), передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В целом за прошедшие сутки в области зафиксировано 1197 случаев заболевания. Вообще в России на 10 января
вирус подхватили еще
16 568
человек. За последние сутки умерли 796 зараженных COVID-19.
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