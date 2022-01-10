В Евросоюзе возмутились секретными действиями Борреля по России

В Евросоюзе возмутились секретными действиями Борреля по России
Жозеп Боррель. Фото: Oleksii Kovalovukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Испанский дипломат считает, что Брюссель должен равноправно участвовать в переговорах между Вашингтоном и Москвой по вопросам безопасности в Старом свете

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вызвал раздражение у всех глав МИД стран-участниц Евросоюза своим письмом, в котором он заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности, а также инициативой провести "отдельный прямой диалог" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, недавно Боррель направил своим коллегам послание, в котором настаивал на том, что "мы должны быть за столом переговоров" на встрече между США и Россией и что "нашей главной целью должно быть обеспечение участия ЕС в этом процессе". Кроме того испанец считает, что местом проведения будущих переговоров должна стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоит из 57 членов, а вовсе не НАТО.

В письме, оказавшемся в распоряжении "Нью-Йорк таймс", Боррель также заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и прямой диалог с главой МИД РФ Лавровым.

Как отмечает издание, данное послание не было одобрено всеми министерствами иностранных дел стран-членов ЕС, даже несмотря на то, что Боррель пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений "по контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Неизбежным фактом является то, что, когда в понедельник, 10 января, в Женеве США и РФ начнут встречу, на которой будут обсуждать Украину и безопасность во всем Старом свете, европейцев на ней не окажется, говорится в публикации.

"И когда в среду НАТО сядет за стол переговоров с Россией, Евросоюза как института там не будет, хотя 21 государство является членом обеих сообществ", подчеркивает издание.

Несмотря на то, что ведущие государства ЕС, такие как Франция и Германия, ведут свои собственные переговоры с Москвой и являются неотъемлемыми членами Североатлантического блока, совершенно очевидно, что президент России Владимир Путин считает, что и НАТО, и Евросоюз "подчиняются американским желаниям и решениям", следует из статьи.

Напомним, сегодня состоялся первый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой, который длился больше семи часов. Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

На брифинге по итогам переговоров наш дипломат сообщил, что разговор был сложным, без попыток обойти острые углы.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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