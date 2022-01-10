Эксперт прокомментировал слова Путина о "майданных технологиях" в Казахстане

Эксперт прокомментировал слова Путина о "майданных технологиях" в Казахстане
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сближение Москвы и Нур-Султана не устраивало Вашингтон

Во время протестов в Казахстане были задействованы технологии, схожие с теми, которые использовались на украинском Майдане. Организаторы беспорядков стремились превратить Республику в очередное государство с антироссийскими взглядами. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина.

Напомним, в понедельник, 10 января, выступая на саммите руководителей ОДКБ президент РФ подчеркнул, что в Казахстане использовались технологии, отработанные на Майдане. Эксперт фактически подтвердил слова главы государства. Он также отметил, что к антиправительственным акциям в центральноазиатской республике были привлечены боевики. 

Конечной целью организаторов протестов, по мнению аналитика, было усиление давления на Россию. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня на Украине, считает политолог. 

По его словам, ситуация в Казахстане является примером американской концепции по созданию очагов напряженности вокруг нашей страны. Эксперт не исключил, что США не были довольны правящим режимом. В частности, Вашингтону не нравилось сближение Москвы и Нур-Султана.

Безпалько также подчеркнул, что в Казахстане могли быть задействованы исламские группировки. Политолог уверен, что они пользуются поддержкой иностранных спецслужб.

Ранее, президент Казахстана Токаев рассказал главе Евросовета о попытке захвата власти в республике. О также отметил, что против государства были задействованы иностранные боевики.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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