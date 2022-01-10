В МИД России сравнили Bloomberg с вонючим сыром

В МИД России сравнили Bloomberg с вонючим сыром
Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Дипломат указал, как в американском агентстве подают информацию о РФ

В ходе сегодняшнего брифинга по итогам первого раунда переговоров между Вашингтоном и Москвой по гарантиям безопасности для России со стороны США и НАТО замглавы МИД РФ Сергей Рябков поспорил с журналистом Bloomberg и сравнил американское агентство с сыром рокфор.

Автор издания заявил, что для Bloomberg "важны не рейтинги, а важная экономическая информация, необходимая инвесторам". По его словам, агентство передает, как американскую, так и российскую информацию.

В ответ на данную реплику Рябков поинтересовался у журналиста, откуда ему ведомо, что необходимо инвесторам. Он выразил сомнение, что издание объективно проводит соответствующие исследования.

"Bloomberg передает американскую позицию в ее мейнстримном изложении и фрагментарно дает российскую позицию: когда это удобно либо когда это может разукрасить… Знаете, как сыр рокфор – такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию", – подчеркнул замминистра.

Также на брифинге Рябков назвал прошедшие переговоры с делегацией США, которую возглавила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, сложными и глубокими. По его словам, Вашингтон серьезно подошел к российским предложениям по безопасности.


В свою очередь, американская сторона объявила, что НАТО не собирается закрывать свои двери для других стран и отказываться от расширения альянса, вопреки призывам Москвы.

Источник: Telegram-канал RT ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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