Российский дипломат ответил словами Шварценеггера на обвинения США

Российский дипломат ответил словами Шварценеггера на обвинения США
Сергей Рябков. Фото: Ministry of Foreign Affairs of R / Twitter.com / www.globallookpress.com
Представитель МИД остроумно высказался о действиях американцев

10 января в Женеве прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу гарантий безопасности для России. На пресс-конференции представитель РФ Сергей Рябков метко ответил журналисту на очередной провокационный вопрос о выдуманной западными деятелями агрессивности нашей страны.

Корреспондент поинтересовался у сотрудника главного российского внешнеполитического ведомства о том, как наша страна собирается доказывать вашингтонской администрации, что не планирует нападать на украинское государство.

Судя по всему, такие провокационные вопросы давно надоели нашему дипломату. Рябков решил с юмором подойти к ответу и припомнил легендарную фразу героя, сыгранного голливудским актером Арнольдом Шварценеггером в нашумевшей киноленте "Красная жара":

"Какие ваши доказательства?" – отшутился высокопоставленный дипломат.

Рябков подчеркнул, что Кремль многократно предлагал своим вашингтонским коллегам предоставить хоть какие-то доказательства так называемой "агрессии" России. Однако американцы предпочитают заниматься голословными обвинениями и почти всегда отказываются разговаривать по существу.

К слову, недавно Рябков выставил Североатлантическому альянсу жесткое требование после переговоров с США по гарантиям безопасности.

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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