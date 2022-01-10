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Москва исключила вероятность нового телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе брифинга по итогам переговоров по вопросам гарантий безопасности, прошедших сегодня в Женеве.
"На данный момент контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день что-то не случилось иного, не прорабатывается", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Ранее в понедельник, 10 января, состоялся первый раунд переговоров делегаций РФ и США
по гарантиям безопасности.
Встреча длилась почти восемь часов. По словам Рябкова, диалог с американцами
был сложным и глубоким.
Москва настаивает на том,
что НАТО должна отказаться от идеи освоения "территории" государств, которые присоединились к Североатлантическому блоку после 1997 года.
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