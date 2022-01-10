МИД России не допустил диалога глав государств, поскольку пока нет для этого повода

Москва исключила вероятность нового телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе брифинга по итогам переговоров по вопросам гарантий безопасности, прошедших сегодня в Женеве.

"На данный момент контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день что-то не случилось иного, не прорабатывается", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Ранее в понедельник, 10 января, состоялся первый раунд переговоров делегаций РФ и США по гарантиям безопасности. Встреча длилась почти восемь часов. По словам Рябкова, диалог с американцами был сложным и глубоким. Москва настаивает на том, что НАТО должна отказаться от идеи освоения "территории" государств, которые присоединились к Североатлантическому блоку после 1997 года.

