Странам удалось сдвинуться с мертвой точки

В минувшем, 2021 году, Москва и Вашингтон так и не смогли урегулировать ключевые вопросы взаимоотношений двух стран, хотя некоторые успехи в налаживании дипломатических контактов наметили путь для стабилизации отношений. Эксперты агентства "Евразийские стратегии" МГИМО назвали вероятные сценарии, по которым могут складываться контакты между Россией и США на фоне принятых ранее шагов к нормализации.

Между двумя государствами так и не были решены вопросы функционирования посольств и обмена заключенными. Однако благодаря женевскому саммиту Москва и Вашингтон смогли в некоторой степени стабилизировать взаимоотношения.

По мнению экспертов, налаживание переговоров по стратегической стабильности и кибербезопасности поможет решить дипломатический кризис уже в 2022 году. Дипломатам с большой вероятностью удастся обеспечить работу механизмов для заключения договоров по военно-стратегическим направлениям, пишет "Лента.ру". Также российские и американские силовые структуры будут совместно бороться с преступниками в киберпространстве.

Развертывания масштабной гонки вооружений в новом году, считают аналитики, Россия и США, вероятнее всего, будут избегать. Сценарий реализации серьезной кибератаки на одну из стран, при которой которой обвинят другую, тоже маловероятен, как и возможность заключения между Москвой и Вашингтоном общего "уравнения безопасности".

Напомним, накануне между Россией и США прошли переговоры по гарантиям безопасности.