"Антизападный фронт": Лукашенко может использовать протесты в Казахстане в своих целях

"Антизападный фронт": Лукашенко может использовать протесты в Казахстане в своих целях
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии хочет перетянуть членов ОДКБ на свою сторону

Александр Лукашенко спрогнозировал повторение казахстанских событий в других странах постсоветского пространства. Выступая на дистанционном саммите лидеров ОДКБ, белорусский правитель заявил, что дестабилизацию обстановки можно ожидать в Узбекистане, Таджикистане или Киргизии. Политолог Валерий Карбалевич уверен, что глава государства хочет использовать протесты в азиатской республике в собственных целях.

Он напомнил, что Белоруссия после скандальных президентских выборов 2020 года находится в изоляции со стороны западных стран, а против действующего режима Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций. По мнению эксперта, республике в этой ситуации поддержала только Россия, а остальные члены ОДКБ остались в стороне.

Аналитик подчеркнул, что Лукашенко совершенно не устраивает такая ситуация. Он напомнил, что глава государства ранее заявлял о попытках Запада повлиять на союзников по ОДКБ с целью сокращения их взаимодействия с Белоруссией для более плотной изоляции республики.

По мнению эксперта, у Лукашенко в связи с протестами в Казахстане появилась возможность усилить "антизападный фронт". Карбалевич уверен, что в двух республиках происходят схожие политические процессы. В частности, он обратил внимание на снижение влияния Запада и усиления роли Москвы как для Минска, так и для Нур-Султана.

"[У Лукашенко] есть надежда, что Казахстан присоединится к антизападному союзу. С той же целью он пугает и другие страны", – заявил политолог.

К слову, ранее Александр Лукашенко призвал не отдавать Казахстан. Он сравнил протесты в этой республике с украинским Майданом и отметил, что в обоих случаях действовали западные спецслужбы. Так политик объяснил необходимость ввода миротворческого контингента ОДКБ.

Источник: Солидарность ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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