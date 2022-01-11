Москва призвала Вашингтон к отказу от спекуляций

В понедельник, 10 января, когда в Женеве стартовали переговоры по гарантиям безопасности межу российской и американской сторонами, из Вашингтона пришло заявление, которое могло свести на нет усилия дипломатов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своими неоднозначными и скандальными высказываниями, призвала готовиться к дезинформации со стороны Москвы. В результате чиновница нарвалась на жесткую критику со стороны российской дипломатической миссии.

Посольство РФ в Вашингтоне ответило на выпад официального представителя администрации американского президента. По данным "Общественной службы новостей", наша страна отвергла обвинения Белого дома о готовности дезинформировать участников переговорного процесса.

Из официального ответа на слова Псаки, размещенного в фейсбук-аккаунте дипкорпуса, следует, что Россия делает заявления, которые никак не противоречат действительности. Более того, в посольстве напомнили, что Москва заранее представила мировой общественности проект договора с НАТО и США по гарантиям безопасности.

Дипломаты также подчеркнули, что подход представителя Белого дома указывает на деградацию культуры ведения переговоров. Они призвали коллег из Вашингтона к открытости в ходе диалога и отказу от спекулятивных заявлений.

Напомним, что на переговорах в Женеве нашу страну представлял заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Позицию США озвучивала замгоссекретаря Уэнди Шерман. Примечательно, что перед встречей руководители делегаций отказались пожимать друг другу руки.