Токаев объявил о выводе войск ОДКБ из Казахстана

Токаев объявил о выводе войск ОДКБ из Казахстана
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
На операцию уйдет несколько дней

Острая фаза антитеррористической операции пройдена. Через два дня в Казахстане начнется вывод контингента ОДКБ, заявил сегодня, 11 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед членами парламента.

Как указал глава государства, весь вывод миротворческого контингента стран Организации Договора о коллективной безопасности займет не более десяти дней и начнется уже через два дня. Основная миссия сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

Токаев заявил, что обращение к коллегам за введением миротворческого контингента было юридически обоснованно. В противном случае власти республики бы утратили контроль над Алма-Атой.

Вместе с тем президент призвал к ужесточению ответственности за нападение на представителей органов правопорядка и неподчинение их требованиям. 

Против республики, продолжил глава государства, развязали террористическую войну. Враг продемонстрировал крайнюю жесткость. Однако попытка государственного переворота в стране провалилась, несмотря на то, что Комитет национальной безопасности не разглядел критическую угрозу в беспорядках.

На фоне произошедших протестов в стране власти намерены сформировать новые подразделения национальной гвардии и спецназа, а также пересмотреть принципы работы погранслужбы. По мнению Токаева, правоохранительным органам необходимо разграничить религиозный экстремизм и криминал, особенно в тюрьмах.

Вместе с тем президент признал обострение проблемы социального неравенства в стране, заявив, что госбанк развития республики для ряда лиц, известных поименно правительству Казахстана, стал практически личным. Депутатам и акимам объявлен пятилетний мораторий на повышение заработной платы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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