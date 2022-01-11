Токаев впервые с начала протестов высказался о Назарбаеве

Токаев впервые с начала протестов высказался о Назарбаеве
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент РК объявил о создании народного фонда

После прекращения антитеррористической операции власти Казахстана высказались о необходимости восстановления инфраструктуры пострадавших городов, помощи семьям погибших военных и полицейский, а также поддержки социальной сферы общества. Для этих целей в республике будет создан специальный фонд. Соответствующее поручение дал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что новая общественная будет функционировать не при его администрации или правительстве, а под контролем авторитетного наблюдательного совета. Политик охарактеризовал фонд помощи гражданам как народный и отметил, что он будет работать для всех казахстанцев.

Особое внимание Токаев обратил на источники финансирования общественной организации. Президент высказался о ключевой роли своего предшественника Нурсултана Назарбаева в развитии экономики страны. По словам действующего главы РК, благодаря Елбасы в республике появились крупные игроки, а также образовался социальный слой "по международным меркам" богатых граждан.

Глава государства заявил, что именно они должны помогать сегодня народу Казахстана. Он поручил организовать регулярные отчисления в фонд со стороны представителей бизнеса. Политик также заверил граждан, что вся информация о финансовых операциях народного фонда будет носить открытый характер.

Ранее Токаев рассказал главе Евросовета о попытке захвата власти в Казахстане.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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