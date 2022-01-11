Переговоры РФ и США проанализировали с точки зрения плюсов и минусов для Украины

Диалог по стратегической стабильности, который начали Москва и Вашингтон, представляет особую опасность для Киева. На это указал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Комментируя первый раунд российско-американских переговоров, который состоялся накануне в Женеве, украинский политолог отметил, что пока для Незалежной все складывается удачно: от поставок вооружений США не отказываются, решать украинские проблемы за спиной Киева не собираются, на ультиматум Москвы по поводу нерасширения НАТО не ведутся. Но есть и "тревожные звоночки":

"В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны выходят на определенные рамки поведения, что предполагает констатацию сфер влияния",

. (…) это, прежде всего, вопрос существования зон, где есть исключительные интересы сторон, а также зон с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются о неиспользовании определенных средств воздействия",

– указывает Кулик в статье для "Главреда". Проще говоря, РФ и США могут согласовать зоны своих интересов в мире, определить точки пересечения и договориться о взаимном ограничении шагов на спорных территориях. Такое разграничение будет явно не в пользу Украины, передает "Свободная пресса".

По оценке эксперта, у России имеются "рычаги воздействия" на США. К тому же среди самих американцев есть деятели, которым надоели проблемы Восточной Европы и, в частности, Украины. Поэтому у Вашингтона есть "большой соблазн договорится" с Москвой, считает политолог.

Он советует Киеву более активно напоминать Вашингтону о своих интересах, в том числе настаивать на увеличении американского военного присутствия у границ Украины или даже на ее территории. В противном случае Украина может столкнуться с новыми угрозами.

Россия и США начали переговоры по гарантиям безопасности. Российскую делегацию на встрече 10 января 2022 года возглавлял Сергей Рябков. По итогам встречи он выступил с жесткими заявлениями.