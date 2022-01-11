В США не поверили заявлению России о нежелании захватывать Украину

В США не поверили заявлению России о нежелании захватывать Украину
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Вашингтон продолжит готовиться к конфликту между Москвой и Киевом

Некоторые недальновидные западные политики продолжают игнорировать заявления нашей страны о нежелании вторгаться на территорию Украины и захватывать соседнюю страну. Более того, этот вопрос решается в рамках дипломатических переговоров о гарантиях безопасности с представителями США и НАТО. Меж тем, из Америки продолжают звучать речи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом.

Так, руководитель постоянного представительства США при ООН ответила на заявление главы российской делегации на переговорах в Женеве о нежелании нападать на Незалежную. Посол Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что хотела бы верить заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову, однако ее смущает наличие войск на границе с Украиной.

"Если они решили не двигаться вперед из-за нашего взаимодействия с ними в течение последних нескольких недель, когда президент Байден дважды разговаривал с президентом Путиным, то это хорошо", 

– отметила глава американской дипломатической миссии в ООН. Она также добавила, что США не откажется от планов по подготовке к потенциальному вторжению России на территорию Незалежной.

Ранее посольство России ответило на выпад представителя администрации президента США Джен Псаки о дезинформации участников переговоров в Женеве.

Источник: Представительство США в ООН ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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