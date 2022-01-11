По словам дипломата, далекие от ситуации профаны несут околесицу

Заявления о том, что Россия сыграла в Казахстане роль агрессора, делают люди, которые не располагают информацией и не являются профессионалами. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российские силовики появились на территории Казахстана по запросу властей республики в рамках миротворческой миссии ОДКБ.

"Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила. И тут же мы читаем (…) какую-то околесицу, что Россия - агрессор и так далее",

– высказалась Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". По ее мнению, члены ОДКБ сделали свое дело, как врач высшей категории: четко, с моментальным улучшением ситуации. Это вызвало понятное раздражение у Запада, ведь организуемые там миротворческие миссии обычно приводили к обратному результату.

Ранее эксперты заявляли, что к дестабилизации обстановки в Казахстане могут быть причастны западные страны, в том числе США, передает РИА ФАН.

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни нового года. Поводом послужило повышение цен на газ, но мирные демонстрации быстро переросли в массовые погромы. По официальным данным, в ходе протестов погибли 18 силовиков. Точных данных о погибших среди гражданского населения не сообщается.

Накануне лидеры стран ОДКБ провели внеплановый саммит, на котором согласовали дальнейшие шаги по укреплению безопасности всех стран-участниц организации.