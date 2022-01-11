В соцсетях появились фото правоохранителей в голубых касках

Постоянный представитель Казахстана при Организации объединенных наций Магжан Ильясов получил ноту протеста в связи с использованием силовиками голубых касок, схожих с теми, которые находятся на вооружении миротворческих сил ООН. Меж тем, руководитель дипломатической миссии республики заявил, что этот вопрос уже решен.

Об этом сообщил официальный представитель Организации Стефан Дюжаррик. Пресс-секретарь подчеркнул, что использовать символику ООН имеют право только военные или полицейские, выполняющие миротворческую миссию по мандату Совета безопасности ООН. Его заявление опубликовано на официальном портале Организации.

Дюжаррик отметил, что в ООН внимательно изучили фотографии, сделанные якобы во время акций протестов в Казахстане. По его словам, на снимках были изображены силовики с "ооновскими касками". В этой связи Организация обратилась к послу республики за разъяснениями.

Кстати, предполагаемые фото появились в минувшее воскресенье, 9 января, в твиттер-аккаунте военного обозревателя и фотографа Джейка Ханрахана. Автор снимков написал, что войска в Казахстане носили каски ООН.

Ранее президент Токаев высказался о роли Назарбаева. Более подробную информацию о ходе протестов в Казахстане читайте в материале "Утра".