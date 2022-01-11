"Гегемония США": Пушков указал на устаревшую идеологию НАТО

"Гегемония США": Пушков указал на устаревшую идеологию НАТО
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Сенатор ответил на критику в адрес Путина

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал позицию своего немецкого коллеги Михаэля Рота, который заявил, что российский лидер Владимир Путин не считает Европу полноценным игроком, потому что разделяет весь мир на блоки. Политик не нашел логики в словах депутата Бундестага.

Сенатор оценил деятельность НАТО в своем телеграмм-канале. По мнению Пушкова, нынешняя идеология Североатлантического альянса соответствует мироустройству середины XX века. Он также подчеркнул, что доктрина военно-политического блока нацелена на американскую гегемонию.

Парламентарий задал риторический вопрос: понимают ли западные политики, осуждающие "блоковое" мышление Путина, что они сами находятся в сфере интересов Вашингтона. Пушков напомнил, что многие государства Запада являются членами блока НАТО, который за последние 20 лет стал участником трех войн.

По словам сенатора, главенствующие в альянсе Великобритания и США захватили Ирак при помощи минимум 25 членов своего блока. Он подчеркнул, что продвижение военной организации на Восток продолжается и сегодня – НАТО подходит к границам нашей страны. 

"И что же – это все построено на каком-то новом, "неблоковом" мышлении? Это хотят нам доказать и выдать за мышление 21-го века?" – поинтересовался Пушков.

Он также подверг критике "ложные" тезисы руководителей НАТО, которые, по мнению члена СФ, сводятся к расширению влияния США.

Ранее Алексей Пушков высмеял требования посла Украины к Германии по обеспечению страны новым вооружением для борьбы с Россией.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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