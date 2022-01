Бывший министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский нашел, чем пригрозить России на случай ее агрессивных устремлений. Забыв о дипломатической карьере, он предпочел бои без правил и заявил о готовности нанести удар ниже пояса – причем в буквальном смысле.

Недовольство Сикорского вызвала размещенная в "Твиттере" публикация посольства России в Великобритании, где было приведено мнение главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО. По словам министра, которые он высказал в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE", в последние годы этот западный альянс превратился в "чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после распада Организации Варшавского договора и СССР".

Сикорский, читая эту фразу на английском, не смог уловить языковые нюансы и перевел слово orphaned как "осиротевший". За это значение он и уцепился:

"Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попытаетесь снова, то получите по яйцам",

– написал экс-глава польской дипломатии в "Твиттер".

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/sLTIIRLKHr