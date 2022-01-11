Экс-глава МИД Польши пригрозил ударом между ног в ответ на слова Лаврова

Экс-глава МИД Польши пригрозил ударом между ног в ответ на слова Лаврова
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
На Западе в очередной раз доказали, что предпочитают не цивилизованный диалог, а бои без правил

Бывший министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский нашел, чем пригрозить России на случай ее агрессивных устремлений. Забыв о дипломатической карьере, он предпочел бои без правил и заявил о готовности нанести удар ниже пояса – причем в буквальном смысле.

Недовольство Сикорского вызвала размещенная в "Твиттере" публикация посольства России в Великобритании, где было приведено мнение главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО. По словам министра, которые он высказал в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE", в последние годы этот западный альянс превратился в "чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после распада Организации Варшавского договора и СССР". 

Сикорский, читая эту фразу на английском, не смог уловить языковые нюансы и перевел слово orphaned как "осиротевший". За это значение он и уцепился:

"Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попытаетесь снова, то получите по яйцам",

– написал экс-глава польской дипломатии в "Твиттер".

Ранее эксперт посоветовал Западу иметь дело с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, поскольку в ином случае в дело вступит уже министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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