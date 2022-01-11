Газета Daily Mail испугалась отечественных подлодок

Глубоко в океанах пролегают стальные кабели, обеспечивающие все континенты Интернетом. Около 97% связи во всем мире обеспечивается с помощью подводных сетей. Об этом рассказали эксперты британской газеты Daily Mail. В издании полагают, что сегодня наша страна нацелена на эти системы.

По версии аналитиков, российский лидер Владимир Путин может устроить "конец света", лишив Великобританию и другие страны Интернета. Они подчеркнули, что отключение государства от глобальной сети вызовет сбои во всех сферах жизни и, в том числе, ударит по системе обороны.

"По мнению экспертов, этот сценарий конца света стоит наряду с ядерной войной как экзистенциальная угроза нашему образу жизни", – пишет Daily Mail.

В газете отметили, что такой позиции придерживается, в частности, адмирал Энтони Радакин. Новый начальник штаба ВМС Великобритании считает Россию враждебным государством. Кроме того, высокопоставленный военный указал на возросшую активность отечественных субмарин, которые, по его мнению, могут повредить кабели связи, пролегающие под толщей воды.

В издании подчеркнули, что интернет-кабели спроектированы из качественных материалов, поэтому способны выдержать нагрузку в агрессивной океанической среде. Меж тем, по их мнению, наша страна может задействовать подводные лодки для инженерных работ, оснащенные резаками, которые в состоянии справиться со стальными проводами.

Второй способ лишение Великобритании Интернета поражает еще больше. Авторы статье полагают, что российские суда, проходя по мелководью, могут умышленно опустить и протащить по дну якоря, чтобы повредить кабели связи и списать происшествие на случайность.

Напомним, в начале января адмирал Радакин решил проверить британских военных, несущих службу недалеко от границы с Россией. Ради высокопоставленного гостя солдатам пришлось иммигрировать бурную деятельность.