Москва задумала подчинить себе часть стран Евросоюза - The Telegraph

Москва задумала подчинить себе часть стран Евросоюза - The Telegraph
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Покинувшие ЕС британцы пугают европейцев российскими планами

Россия сосредоточила войска у границы Украины и может вторгнуться туда в любой момент. Но ее притязания этим не ограничиваются. Она хочет подчинить себе и часть Евросоюза. С таким заявлением выступил обозреватель британского издания The Telegraph Мэтью Линн.

По его словам, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан уже находятся у России под каблуком. Теперь она рассчитывает подчинить себе входящие в ЕС прибалтийские страны – Латвию, Литву и Эстонию, а также Финляндию.

Но и на этом перечень стран, на которые может распространиться влияние Москвы, не заканчивается, передает URA.RU.

"Кто знает, возможно, там есть уже даже Польша и Словакия – список все время увеличивается",

– пугает европейцев британский журналист.

Ранее турецкие аналитики пришли к выводу, что подавление протестов в Казахстане при помощи сил ОДКБ ставит крест на планах Анкары воссоздать "тюркскую империю", поскольку Москва уже не упустит свои интересы в Средней Азии. 

Источник: Telegraph ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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