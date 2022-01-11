Американцы обнаружили новое "доказательство" агрессии России против Украины

Американцы обнаружили новое "доказательство" агрессии России против Украины
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В США утверждают, что к границе Незалежной отправлены военные вертолеты

В западной прессе не прекращается истерия вокруг надуманной агрессии нашей страны по отношению к украинскому государству. Большой резонанс получила статья американского издания о том, что Кремль якобы организовал переброску военных вертолетов к рубежам Незалежной.

Такой информацию опубликовали журналисты The New York Times. Корреспонденты похвастались, что данные "сенсационные" сведения им предоставили американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.

Аналитики из Соединенных Штатов Америки подчеркивают, что такие действия Российской Федерации говорят об эскалации конфликта и являются очередным "доказательством" подготовки нашей страны к атаке на соседнее государство. Мол, мы специально отправили к украинским рубежам мощные боевые вертолеты, чтобы добиться преимущества в случае войны с Киевом.

Таким образом, западная пресса продолжает муссировать тему с возможной атакой России на Украину и активно создает образ агрессора вокруг нашего государства. В то же время численность российских военных, расположившихся неподалеку от границ Незалежной, в последние недели не менялась.

К слову, недавно еще одно известное зарубежное издание The Telegraph объявило, что Москва якобы собирается подчинить себе часть стран Евросоюза. Британские журналисты пугают европейских соседей "коварными" планами России.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Озвучены вероятные сценарии развития отношений между Россией и США в 2022 году

Странам удалось сдвинуться с мертвой точки

"Деградация": посольство России ответило на выпад Псаки о переговорах с США

Москва призвала Вашингтон к отказу от спекуляций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей