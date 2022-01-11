В США утверждают, что к границе Незалежной отправлены военные вертолеты

В западной прессе не прекращается истерия вокруг надуманной агрессии нашей страны по отношению к украинскому государству. Большой резонанс получила статья американского издания о том, что Кремль якобы организовал переброску военных вертолетов к рубежам Незалежной.



Такой информацию опубликовали журналисты The New York Times. Корреспонденты похвастались, что данные "сенсационные" сведения им предоставили американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.

Аналитики из Соединенных Штатов Америки подчеркивают, что такие действия Российской Федерации говорят об эскалации конфликта и являются очередным "доказательством" подготовки нашей страны к атаке на соседнее государство. Мол, мы специально отправили к украинским рубежам мощные боевые вертолеты, чтобы добиться преимущества в случае войны с Киевом.

Таким образом, западная пресса продолжает муссировать тему с возможной атакой России на Украину и активно создает образ агрессора вокруг нашего государства. В то же время численность российских военных, расположившихся неподалеку от границ Незалежной, в последние недели не менялась.

К слову, недавно еще одно известное зарубежное издание The Telegraph объявило, что Москва якобы собирается подчинить себе часть стран Евросоюза. Британские журналисты пугают европейских соседей "коварными" планами России.