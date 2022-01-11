Захарова уколола Псаки за некомпетентность

Захарова уколола Псаки за некомпетентность
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американка не всегда показывает себя мастером своего дела

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не раз подставляла администрацию президента США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Дипломат подчеркнула, что ее американская коллега не раз мешала руководству США своими заявлениями. Причина тому – некомпетентность и непрофессионализм. 

Псаки стала популярна еще в 2010-х во время президентства Барака Обамы за проколы и оговорки. Известной стала ее фраза "мне нужно уточнить в офисе". Пресс-секретаря Белого дома не раз высмеивали в СМИ и соцсетях за конфузы во время выступлений. Так, однажды на брифинге она показала, что не знает, что в США есть Космические силы (Space Force), и начала говорить про несуществующий самолет для президента. 

Сама Псаки не так давно впервые призналась, что материалы о ней в российских СМИ очень ее задевали. Ей было обидно, что ее выставляют неразумной женщиной. Со временем она нашла в себе силы не обращать внимания. 

Источник: 60 минут ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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