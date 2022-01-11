Депутат Бундестага обвинил канцлера в трусости из-за "Северного потока-2"

Депутат Бундестага обвинил канцлера в трусости из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Оппозиция в парламенте ФРГ надеется, что трубопровод будет запущен в нынешнем году

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц проявляет трусость в вопросе ввода в эксплуатацию проекта "Северный поток-2". Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. При этом парламентарий выразил надежду на то, что построенный еще в прошлом году газопровод заработает в 2022-ом.

"Подчинение позиции ЕС по "Северному потоку – 2" обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта", – цитируют "Известия" Котре.

По его мнению, глава кабмина просто не хочет спорить со своими "зелеными" партнерами по коалиции, которые являются ярыми противниками российской трубы. Однако такая позиция идет во вред и немецким, и европейским потребителям голубого топлива.

Котре считает, что партия "Зеленых" добивается приостановления проекта по идеологическим причинам. По словам политика, кабмину стало труднее противодействовать коллективному Брюсселю в вопросе блокировки запуска "СП-2" из-за того, что правительство "без необходимости сдалось ЕС".

Депутат отметил, что несостоявшийся переход на зеленую энергетику напрямую отразился на кошельках простых немцев, поэтому растет недовольство и протестное настроение.

"Я надеюсь, что хотя бы в этом году трубопровод все-таки будет введен в эксплуатацию", – резюмировал Котре.

Ранее во вторник, 11 января, корреспондент американского издания Politico сообщил, что замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить последних не поддерживать законопроект о санкциях против "Северного потока – 2", автором которого выступил сенатор-республиканец и ярый русофоб Тед Круз.

Данный документ на текущей неделе планируется рассмотреть в верхней палате Конгресса. Считается, что в Белом доме не хотят из-за новых рестрикций ссорится со своими союзниками в Европе, в частности, с Берлином.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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