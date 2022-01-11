Новое правительство Казахстана продержится полгода – эксперт

Новое правительство Казахстана продержится полгода – эксперт
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местный эксперт оценил кандидатуру главы кабмина республики

Назначенный премьером Казахстана Алихан Смаилов получил от президента большую свободу действий в сфере экономики. Теперь все будет зависеть от того, как он распорядится своими полномочиями. Это станет понятно в первые полгода, уверен казахстанский политолог Газиз Абишев.

По его оценке, Смаилов "привычен к управлению большими государственными механизмами", имеет необходимую квалификацию и опыт. При этом он "технократичен, не популист, не заигрывается в политику", что может послужить ему как в плюс, так и в минус, поскольку в должности премьера все-таки привычнее видеть более "харизматичных" деятелей, рассуждает политолог.

И все же главный вопрос в другом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев буквально дал новому премьеру карт-бланш, позволив реформировать экономику "без оглядки на олигархат". Если Смаилов начнет действовать решительно в этом направлении, он оправдает доверие и останется во главе правительства.

"Если нет, то к осени, думаю, можно говорить о новом",

– приводит РИА "Новости" мнение эксперта.

Ранее во вторник, 11 января, Токаев заявил, что благодаря политике его предшественника Нурсултана Назарбаева в республике появились очень богатые люди. Именно они должны сейчас помочь Казахстану восстановиться после кризиса. Возглавлять процесс поручено 49-летнему Смаилову – на фоне протестов он был назначен и.о. главы правительства вместо отправленного в отставку Аскара Мамина, а сегодня он официально вступил в должность премьера.

Фоторепортаж
Хроника протестов: как выглядит разрушенный Казахстан
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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