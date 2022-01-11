The Washington Post: Максим Шугалей выполняет ключевую функцию по продвижению интересов России за рубежом

The Washington Post: Максим Шугалей выполняет ключевую функцию по продвижению интересов России за рубежом
Максим Шугалей. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Выпущенный материал стал очередным подтверждением эффективности работы Фонда защиты национальных ценностей

Редакция The Washington Post выпустила обширный материал о главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее. Журналисты рассказали, как глава общественной организации "выполняет миссию по продвижению интересов России".

В статье сформирован образ настоящего патриота, который не обращает внимания на опасности и при необходимости отправляется в африканские страны, а теперь и в Афганистан. Глава ФЗНЦ посетил Кабул с целью наладить тесные отношения с новым руководством страны после того как республика перешла под контроль движения "Талибан" (организация запрещена в РФ). По данным WP, Шугалей предложил организовать гуманитарную помощь, а также поддержку российских экспертов правительству талибов в налаживании работы телевидения и СМИ.

Миссия ФЗНЦ в Кабуле была направлена на "помощь всем, кто пострадал от американских торговцев демократией" и разоблачение "фейковых новостей". Руководитель фонда взял интервью у более 100 человек для доклада, в котором местные жители раскритиковали предыдущее правительство, а также выразили беспокойство по поводу разворачивающегося гуманитарного кризиса.

Сам социолог, рассказывая о целях своего визита в Кабул, заявил, что отправился в неспокойную страну для того, чтобы оценить реальную обстановку в республике после смены власти.

"Хочу своими глазами увидеть, что творится в стране, провести социологическое исследование и поговорить с жителями. Прежде всего о том – почему, на их взгляд, так быстро пришли к власти талибы, на помощь каких государств люди рассчитывают и верят ли в будущее своей страны", – отметил Шугалей.

Американское издание также напомнило о вероятно самом сложном периоде жизни правозащитника. В мае 2019 года его арестовали на территории Ливии по надуманным обвинениям. Следующие полтора года он провел в тюрьме, где неоднократно подвергался пыткам. В операции по его спасению участвовали Минобороны и МИД России, а также ряд других общественных и государственных структур и организаций.

Выпущенный материал стал очередным подтверждением эффективности работы Фонда защиты национальных ценностей. Подконтрольное правительству США издание отметило роль ФЗНЦ и его руководителя в геополитике. Любопытно также, что подобные WP отдельные западные издания иногда связывают Максима Шугалея с "ЧВК Вагнера".

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