На Украине увидели радостный сигнал для Киева после переговоров России и США

На Украине увидели радостный сигнал для Киева после переговоров России и США
Дмитрий Кулеба. Фото: Yurii Rylchukukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев ждет "освобождения" Донбасса и Крыма для начала обсуждения вопросов евроатлантической безопасности

Вашингтон дал понять Москве об отсутствии у РФ права голоса  по вопросу вступления Украины в Североатлантический блок, поскольку иное станет стратегическим поражением для Запада,. Также Россия не получит "юридических гарантий" своей безопасности. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашние переговоры между РФ и США.

"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", – объявил министр украинскому "РБК" во вторник, 11 января.

По его мнению, Москве в Женеве послали сигнал о том, что Кремль не сможет добиться никаких договоренностей по Незалежной без участия Киева. Пан Кулеба указал, что обсуждать гарантии безопасности на континенте нужно с "деэскалации" Россией ситуации вблизи границы с соборной, а также "выхода" РФ из Донбасса и Крыма.

"Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", – цитирует представителя киевского режима РИА "Новости".

Напомним, накануне после почти восьмичасовых переговоров с американцами на итоговом брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет и быть не может никаких планов "вторжения" в Незалежную. Что касается российской армии у границ соборной, то Москва проводит все мероприятия по подготовке войск на своей территории, поэтому "опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи" нет оснований, подчеркнул дипломат.

Кроме того, российская сторона потребовала от своих западных оппонентов "железобетонных" гарантий, что Украина и Грузия не войдут в НАТО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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