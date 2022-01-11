Москве удалось привлечь внимание к проблеме бесконтрольного расширения НАТО

Накануне, 10 января, в Женеве прошли переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Главной темой беседы высокопоставленных экспертов стало обсуждение расширения Североатлантического альянса в восточном направлении. По мнению некоторых американских экспертов, прошедшие переговоры можно назвать победой Москвы.



Так, журналисты издания The New York Times обратили внимание: изначально американская сторона хотела избежать того, чтобы вопросы, связанные с расширением западной коалиции на восток, оказались во главе угла. Однако представителям Российской Федерации удалось вывести данную тему на первый план.

Американские аналитики отметили, что агрессивная политика Североатлантического блока вызывает большое раздражение лично у российского лидера Владимира Путина. Именно поэтому и были инициированы данные переговоры. Другими словами, в этот раз Москва сыграла ведущую роль в обсуждении, что можно считать "своего рода победой Кремля", отметили журналисты.

Впрочем, западные эксперты отдельно указали, что американская сторона пока не пошла ни на какие уступки. Но сам факт, что вопрос обсуждается на таком уровне, играет на руку московской администрации, уверены журналисты популярного в США издания.

К слову, недавно стало известно, что Россия добилась от США обещание дать письменный ответ по гарантиям безопасности. В то же время американцы все еще пытаются увильнуть от ответственности.