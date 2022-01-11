"Скрываться в дни кризиса странно": политолог похоронил Назарбаева

"Скрываться в дни кризиса странно": политолог похоронил Назарбаева
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгому молчанию отца казахской государственности в тревожное для страны время нашли объяснение

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ни разу не вышел в публичное пространство с комментарием по поводу произошедших в стране протестов, переросших в погромы и убийства. Это при том, что фамилию его семьи не единожды поминали на разных уровнях. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев нашел такому обстоятельству объяснение – Елбасы или уже умер, или он недееспособен.

По мнению политолога, экс-лидер нации может находиться в коме или в каком-либо ином состоянии утраты связи с реальностью. Он отметил, что у Назарбаева сейчас достаточно почтенный возраст – 81 год.

"Можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя", – сказал "Ленте.ру" эксперт.

Калачев напомнил, что Нурсултана Абишевича последний раз видели в Санкт-Петербурге 28 декабря прошлого года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и он был в хорошей форме. Между тем, в самой Республике обсуждались возможное ухудшение состояния его здоровья и вероятное онкологическое заболевание, поскольку сложно объяснить его долгое отсутствие и молчание.

"Я сразу предположил, что, скорее всего, он, видимо, мертв либо находится в коме", – высказал мнение политолог.

По его словам, объявленный 7 января Минском разговор по телефону между Назарбаевым и белорусским лидером Александром Лукашенко невозможно проверить – был он в реальности или нет. Калачев назвал странным "для отца казахской государственности скрываться в дни кризиса".

Одновременно специалист признал, что сообщение о возможной смерти Елбасы могло лишь дестабилизировать ситуацию в стране. А вот после того, как Казахстан покинут войска ОДКБ, официальные власти объявят народу, "что Назарбаев, скорее всего, уже мертв", предположил политолог.

Напомним, ранее во вторник, 11 января, президент РК Касым-Жомарт Токаев впервые с начала протестов высказался о своем предшественнике. Он подчеркнул, что Нурсултан Абишевич сыграл ключевую роль в развитии экономики государства – благодаря Елбасы в Республике появились крупные предприниматели, а также образовался социальный слой "по международным меркам" богатых граждан. Теперь именно эти люди должны помогать народу Казахстана.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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