Постпред США при альянсе указала, что дверь в блок всегда открыта и никто не имеет право закрыть ее ногой

Постпред США при Североатлантическом блоке Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу расширения альянса. Об этом она сообщила в интервью CNN во вторник, 11 января, в преддверии запланированного на текущей неделе заседания Совета РФ – НАТО.

"Честно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса", – сказала Смит.

По ее словам, на сегодняшний день "никто не предлагает изменить политику" блока в части его дальнейшего расширения.

"Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении по-прежнему будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной-участницей", – подчеркнула американка.

Она добавила, что на столе переговоров с Россией будут другие вопросы, в том числе продолжающийся диалог о наложении "некоторых взаимных ограничений" на военные учения и размещения ракет.

Также Смит отметила, что на данном этапе "все союзники привержены завтрашнему" разговору с Москвой. Одновременно они все выразили единство в том, чтобы "сообщить русским, что, если они решат продолжить вторжение на Украину, они столкнутся с серьезными последствиями" со стороны НАТО и ЕС", резюмировала постпред США.

Напомним, накануне состоялся первый раунд переговоров в Женеве по теме предоставления России гарантий безопасности, в том числе в плане нерасширения альянса на восточном фронте Европы у границ РФ. Глава нашей делегации замминистра МИД страны Сергей Рябков по итогам встречи с американскими посланцами на брифинге подчеркнул, что Москва будет настаивать на юридически оформленных обязательствах Запада не принимать в НАТО Украину и Грузию.

