Бывшему министру предложили приехать в Москву и то же самое попробовать произнести на Красной площади

Вульгарная угроза экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского в адрес России возмутила читателей польского портала Wirtualna Polska. Они раскритиковали и манеру обращения бывшего дипломата, и сам посыл к Москве.

Напомним, ранее во вторник, 11 января, скабрезное послание пан Сикорский оставил в "Твиттере" в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, назвавшего НАТО проектом "по освоению территории, которая оказалась бесхозной после распада Организации Варшавского договора и СССР". Поляк пригрозил "дать России по яйцам" в случае ее агрессивных устремлений.

"Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война", – написал mocno przerażony.

"Пусть Сикорский полетит в Москву и прокричит то же самое на Красной площади, если он такой крутой", – предложил Big Jim.

"Совсем сдурел? За усы не стоит дергать даже спящего кота, не то что медведя!" – заметил Wścieklica.

"От чьего имени Сикорский занимается внешней политикой? Мне любопытно, потому что я хочу знать, кто пойдет на войну с Россией и на кого та в ответ сбросит ядерную бомбу", – задумался =r=o=b=o=.

"Сикорский, чьими мускулами ты играешь? Пожалуй, не своими. С такой дипломатией мы далеко не продвинемся", – считает Weronikaconatakichsika.

"Он хочет вызвать еще больший дипломатический кризис между Польшей и Россией. Если так, то ему некуда бежать, он полетит с женой в США или Израиль", – констатирует to jest prowokacja.

"Эти слова следует поместить в учебник дипломатии, savoir vivre и т. д. для высших сановников и государственных деятелей Они – верх тонкости, эрудиции и всех благородных, рыцарских принципов, применяемых между элитой, благородно рожденными. Они вполне заслужили для автора рыцарское звание", – с иронией подметил kmiotek.

"То он за путинского ставленника Януковича и приказывает украинцам сдаться на майдане, то с Лавровым по-дружески курит сигары, а теперь пинком по яйцам его пугает???" – удивился метаморфозам в сознании пана Сикорского пользователь teraz chyba pali blunty.

"Сикорский и героизм – просто яйца", – оценил выступление политика dik.

Ранее на послание пана Сикорского отреагировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Она, как всегда с долей юмора, в телеграм-канале предположила, что бывший министр "стал жертвой концепции гендерного разнообразия", поскольку название нашей страны относится к женскому роду. Кроме того, всегда в народе Россия воспринимается матушкой, а никак не батюшкой.

