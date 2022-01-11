Переживающей энергетический кризис Незалежной нужно осторожно комментировать всякие выступления народных масс в странах, от которых можно еще получить помощь

Все дело в поставках угля – такова основная причина сдержанной реакции киевского режима на протесты и беспорядки, захлестнувшие Казахстан в начале января. Украина остерегается потерять партнера, с которым продолжает сотрудничество в сфере энергетики. Такую оценку поведению властей Незалежной дал автор издания "Взгляд" Николай Стороженко.

Он отметил, что обычно любые протестные акции в странах бывшего СССР постмайданные деятели поддерживают. Так, в 2020-ом украинские власти публично сочувствовали белорусским оппозиционерам, которые выступали против действующего президента Республики Александра Лукашенко.

Однако в случае Казахстана представители киевского режима осудили беспорядки и не выразили протеста в связи с вводом в страну войск ОДКБ.

Причиной такой умеренности в реакции может являться накрывший соборную энергетический кризис, полагает публицист. Казахстан – один из потенциальных поставщиков угля Украине, который должен ей помочь решить проблемы с дефицитом топлива. Поставки из России прекратились, а в Незалежной бездействует в общей сложности 23 энергоблока на ТЭЦ.

Поэтому украинские власти ведут себя в отношении Нур-Султана так любезно, несмотря на то, что и Белоруссия, и Казахстан "не просто входят в постсоветские интеграционные структуры – они их соорганизаторы", напоминает автор. Только вот осуждать происходящее в КР по площадям Незалежной ходят белорусские оппозиционеры, а вовсе не казахские.

Правда, как уверяют украинские чиновники, предназначенный для соборной уголь из Казахстана якобы блокирует РФ. По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, азиатская Республика должна поставить по контракту 660 тыс тонн в Незалежную в течение отопительного сезона. Пока только добрались суда с черным золотом из США.

