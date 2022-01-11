Названа причина сдержанной реакции Украины на события в Казахстане

Названа причина сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
Фото: t.me/shot_shot/www.globallookpress.com
Переживающей энергетический кризис Незалежной нужно осторожно комментировать всякие выступления народных масс в странах, от которых можно еще получить помощь

Все дело в поставках угля – такова основная причина сдержанной реакции киевского режима на протесты и беспорядки, захлестнувшие Казахстан в начале января. Украина остерегается потерять партнера, с которым продолжает  сотрудничество в сфере энергетики. Такую оценку поведению властей Незалежной дал автор издания "Взгляд" Николай Стороженко.

Он отметил, что обычно любые протестные акции в странах бывшего СССР постмайданные деятели поддерживают. Так, в 2020-ом украинские власти публично сочувствовали белорусским оппозиционерам, которые выступали против действующего президента Республики Александра Лукашенко.

Однако в случае Казахстана представители киевского режима осудили беспорядки и не выразили протеста в связи с вводом в страну войск ОДКБ.

Причиной такой умеренности в реакции может являться накрывший соборную энергетический кризис, полагает публицист. Казахстан – один из потенциальных поставщиков угля Украине, который должен ей помочь решить проблемы с дефицитом топлива. Поставки из России прекратились, а в Незалежной бездействует в общей сложности 23 энергоблока на ТЭЦ.

Поэтому украинские власти ведут себя в отношении Нур-Султана так любезно, несмотря на то, что и Белоруссия, и Казахстан "не просто входят в постсоветские интеграционные структуры – они их соорганизаторы", напоминает автор. Только вот осуждать происходящее в КР по площадям Незалежной ходят белорусские оппозиционеры, а вовсе не казахские.

Правда, как уверяют украинские чиновники, предназначенный для соборной уголь из Казахстана якобы блокирует РФ. По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, азиатская Республика должна поставить по контракту 660 тыс тонн в Незалежную в течение отопительного сезона. Пока только добрались суда с черным золотом из США.


Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Польша зарабатывает на простое газопровода Ямал-Европа

Оператор Gaz-System получает доходы как на пустой трубе, так и на реверсных поставках из ФРГ

Депутат Бундестага обвинил канцлера в трусости из-за "Северного потока-2"

Оппозиция в парламенте ФРГ надеется, что трубопровод будет запущен в нынешнем году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей