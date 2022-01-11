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Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности заканчивает свою деятельность на территории Казахстана. В настоящий момент готовится план по передаче местным силовикам контроля над правительственными объектами, которые сейчас охраняются военными ОДКБ.
Об этом заявил командующий силами миротворцев генерал-полковник ВС России Андрей Сердюков, сообщает телеграм-канал Skabeeva.
"После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации", – подчеркнул Сердюков.
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Напомним, миссия ОДКБ находится в Казахстан по просьбе президента Республики Касыма-Жомарта Токаева в связи с начавшимися массовыми беспорядками. Местные силовики не смогли справиться с погромщиками и хаосом, охватившим разные области страны.
Ранее во вторник, 11 января, о начале
вывода контингента ОДКБ через два дня объявил Токаев. По его словам,
острая фаза антитеррористической операции в Казахстане пройдена.
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