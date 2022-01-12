Токаев наменул на причастность Назарбаева к беспорядкам в Казахстане - СМИ

Токаев наменул на причастность Назарбаева к беспорядкам в Казахстане - СМИ
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава может закрыть одно из главных "детищ" бывшего лидера

Во время выступления на заседании мажилиса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев нелестно высказался в адрес фонда "Самрук-Казына", пригрозив закрытием организации, если во время проверки ее эффективность окажется сомнительной. Как пишет "Московский комсомолец", так лидер мог указать на причастность семьи Назарбаева к кризису внутри страны.

"Самрук-Казына" в народе прозвали "кормушкой семьи Елбасы". Фонд, объединяющий все основные национальные компании, с 2017 года возглавил племянник экс-президента Ахметжан Есимов. Сразу после этого у многих в Казахстане появились вопросы к деятельности организации из-за ее непрозрачности.

Доходы холдинга, по изначальной задумке, должны были направляться на развитие экономики страны, поскольку его активы составляют около 60% от общего ВВП. Во время пандемии Токаев решил воспользоваться ресурсами "Самрук-Казына", потребовав перечислить доходы в государственную казну – президенту ответили отказом. Издание сообщает, что руководство фонда скрывало информацию о заработках, выплачивая властям лишь четверть от общей суммы.

В 2021 году Есимов покинул организацию, как указывается официально, по собственному желанию, передает "Общественная служба новостей".

Ситуация с ценами на газ сложилась именно из-за деятельности "Самрук-Казына", пишет МК. Входящий в холдинг Казахстанский газоперерабатывающий завод не получал денег на развитие отрасли, оборудование изнашивалось, старые цеха начали резать на металл, в результате чего выработка газа серьезно сократилась. Единственный вариант, который остался владельцам компании – поднять цены на топливо, а за ними подтянулись и другие организации. Это и стало для народа последней каплей.

Казахстанские журналисты-расследователи заявляют, что деньги, предназначавшиеся на развитие КазГПЗ, были выведены через офшоры с помощью банка АТФ – им владеет зять племянника Назарбаева. 

Токаев в своем заявлении о деятельности "Самрук-Казына", в свою очередь, указывал, что прозрачность закупок фонда вызывает серьезные вопросы.

"Выполняет ли фонд свои обязательства, умножает ли национальные богатства? Чем занимаются сотрудники, получающие большие зарплаты?", – интересовался он.

Президент предупредил, что пока ставку сделают на реформы внутри фонда, но если это не удастся, то созданная Назарбаевым организация будет закрыта. 

Источник: МК ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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