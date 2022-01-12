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Политическое руководство террористической организации "Талибан*", захватившей власть в Афганистане, обратилось за помощью к властям соседних государств: Таджикистана и Узбекистана. В частности, глава оборонного ведомства временного правительства республики Мухаммад Якуб Муджахид попросил оказать содействие в возвращении угнанной авиации.
Обращение исполняющего обязанности министра обороны Афганистана опубликовали местные СМИ. В нем говорится, что будущее военно-воздушных сил исламской республики не должно зависеть от других государств. Муджахид подчеркнул, что талибы* не допустят нахождения своей техники за пределами страны, поэтому просят вернуть угнанные боевые вертолеты и самолеты.
По оценкам экспертов, речь может идти почти о половине воздушного флота республики. Военные самолеты и вертолеты в августе-сентябре прошлого года угнали сами пилоты ВВС Афганистана, которые спасались после падения режима президента Ашрафа Гани. Военнослужащие вылетели в соседние Таджикистан и Узбекистан. Напомним, государственный переворот в исламской республике случился после вывода с ее территории совместных войск США и НАТО.
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