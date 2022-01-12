Зеленский очень жестко обидел Меркель - экс-депутат Рады

Зеленский очень жестко обидел Меркель - экс-депутат Рады
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Президент Украины испортил отношения с Германией

Вывший народный депутат Незалежной Тарас Черновол сделал прогноз относительно будущего своей родины в 2022 году. Он отметил, что западные страны сегодня рассматривают украинскую территорию как арену для геополитического противостояния с Россией, а реальные интересы государства никого не интересуют. В частности, отношения Киева и Берлина, по мнению эксперта, оставляют желать лучшего.

Неготовность Германии в новом году оказывать поддержку Украине экс-депутат Верховной Рады объяснил поведением президента Владимира Зеленского. В колонке для издания "Главред" он подчеркнул, что глава государства умудрился несколько раз в жесткой форме обидеть бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель.

Политик также обратил внимание на недальновидную политику главы Незалежной. В частности, Зеленский во время последнего визита в ФРГ отказался от переговоров с представителями партий, которые в итоге сформировали коалиционное большинство в новом правительстве. К примеру, президент Украины не стал встречаться с нынешним министром иностранных дел, отметил экс-парламентарий.

Кроме того, он заявил, что Берлин раньше лоббировал интересы Киева в Евросоюзе, а теперь отказывается от поддержки. По словам бывшего депутата, сегодня ФРГ блокирует попытки НАТО направить в Незалежную новое вооружение.

Эксперт подчеркнул, что действующий канцлер ГерманииОлаф Шольц ориентируется на взаимоотношения с Россией и одновременно с США. По его словам, это значит, что Берлин будет вести по отношению к Киеву такую же политику, как и Вашингтон.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский умудрился нарваться на критику в первый же рабочий день 2022 года.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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