Литва требует от Евросоюза оказать давление на Китай

Литва требует от Евросоюза оказать давление на Китай
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Вильнюс обвинил Пекин в подрыве торговых отношений

Двусторонние отношения между Китаем и Литвой резко обострились после того, как в Вильнюсе открылось представительство Тайваня, якобы не имеющего дипломатического статуса, то есть не являющегося посольством. Меж тем, Пенкину хватило и этого факта для усиления давления на прибалтийскую республику. За помощью пришлось обратиться к руководству Евросоюза.

С требованием оказать давление на КНР выступил представитель Литвы в Европарламенте Людас Мажилис. Соответствующее обращение он направил в Еврокомиссию. С текстом документа ознакомилась редакция RT

Депутат подчеркнул, что отношение Пекина несет опасность не только для Вильнюса, но и для Брюсселя. В этой связи, ЕС должен оказать давление на Китай. считает парламентарий. Он призвал дать КНР "стремительный и ясный ответ", напомнив, что торговые отношения членов ЕС находятся в ведении Союза.

Вильнюс фактически обвинил Пекин в подрыве торговых отношений. Литовский представитель уточнил в обращении, планирует ли ЕК принимать против Китая соответствующие меры. Он пожаловался, что компании прибалтийской республики исключили из китайской системы по таможенным декларациям и лишили кредитных лимитов.

Кстати, в пошлом году Вильнусь чуть не испортил отношения с Брюсселем и Вашингтоном из-за нарушения санкций в отношении Минска. Меж тем, по мнению экспертов, обратное эмбарго Белоруссии стало мощным ударом по экономике Литвы.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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