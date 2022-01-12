Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Россия украла у Украины ее историческое название, а потому ее надо официально переименовать, а также добиться, чтобы иностранные партнеры также отказались от использования названия "Россия". Законопроект с такой инициативой зарегистрирован в Киевском горсовете.
Авторы документа настаивают, что географическое и государственное наименование "Русь" и производные от него слова "Россия" и "российский" могут применяться только в отношении Украины.
"Территория нынешней Российской Федерации никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни Русью, ни Россией. До 1721 года она называлась "Московское царство" или "Московия",
– указано на странице партии "Голос" в "Фейсбуке", киевская фракция которой и внесла в горсовет проект закона о переименовании России. Депутаты считают, что использование название "Россия" по отношению к РФ в официальных документах является поддержкой "имперской политики" Москвы, пишет "Свободная пресса".
В 2021 году аналогичные инициативы были выдвинуты и одобрены законодателями во Львове и Ровно.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Незалежной вполне могут использовать русский язык, поскольку это правильное название мовы, а вот за использование "московского языка" украинцам следует "дать пинка".
Долгому молчанию отца казахской государственности в тревожное для страны время нашли объяснение
Оппозиция в парламенте ФРГ надеется, что трубопровод будет запущен в нынешнем году