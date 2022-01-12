Законодатели Киева обсуждают официальное переименование России в Московию

Законодатели Киева обсуждают официальное переименование России в Московию
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
В Незалежной настаивают на внесении изменений в международные карты

Россия украла у Украины ее историческое название, а потому ее надо официально переименовать, а также добиться, чтобы иностранные партнеры также отказались от использования названия "Россия". Законопроект с такой инициативой зарегистрирован в Киевском горсовете.

Авторы документа настаивают, что географическое и государственное наименование "Русь" и производные от него слова "Россия" и "российский" могут применяться только в отношении Украины.

"Территория нынешней Российской Федерации никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни Русью, ни Россией. До 1721 года она называлась "Московское царство" или "Московия",

– указано на странице партии "Голос" в "Фейсбуке", киевская фракция которой и внесла в горсовет проект закона о переименовании России. Депутаты считают, что использование название "Россия" по отношению к РФ в официальных документах является поддержкой "имперской политики" Москвы, пишет "Свободная пресса".

В 2021 году аналогичные инициативы были выдвинуты и одобрены законодателями во Львове и Ровно. 

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Незалежной вполне могут использовать русский язык, поскольку это правильное название мовы, а вот за использование "московского языка" украинцам следует "дать пинка".

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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