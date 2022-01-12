Госдеп поддержал решение Токаева

Американское внешнеполитическое ведомство призвало ОДКБ как можно скорее вывести миротворческий контингент с территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Во время общения с журналистами он от имени Вашингтона поддержал решение Нур-Султана о выводе сил ОДКБ. Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что США приветствуют заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о выводе миротворческих сил Организации с территории республики.

По его словам, американская позиция заключается в том, что миротворческая миссия ОДКБ в центральноазиатской республике должна оперативно завершиться, как того требуют власти Казахстана. Кроме того, представитель Госдепа напомнил о необходимости уважать права человека.

Напомним, во вторник, 11 января, стало известно о готовности подразделений ОДКБ покинуть территорию республики, где проводилась антитеррористическая операция. О выводе войск Организации сообщил глава Казахстана. На данный момент прорабатывается вопрос о передаче контроля над стратегическими объектами местным властям.

Ранее у ОНН возникли подозрения, что силовики в Казахстане использовали так называемые голубые каски миротворцев. Представитель республики в Организации получил ноту протеста.