Получил как Порошенко: стала известна зарплата Зеленского

Получил как Порошенко: стала известна зарплата Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Zygimantas gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Незалежной не имеет ни премий, ни надбавок к окладу

Президент Украины Владимир Зеленский заработал в 2021 году 336 тыс. гривен (около 915 тыс.рублей). Об этом сообщили в Государственном управлении делами (ГУД).

В ведомстве подчеркнули, что это – общая сумма начисленного заработка. С нее были вычтены налоги в размере 65,5 тыс. грн, передает "24 канал". При этом никаких надбавок и премий за работу в должности президента Зеленский в прошлом году не получал. Да и вообще президентский оклад не пересматривался уже несколько лет: как был 28 тыс.гривен в месяц при Петре Порошенко, так и оставался до последнего времени.

Если опираться на эти данные, получается, что глава Незалежной зарабатывает куда меньше своих подчиненных. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году получил за работу свыше 900 тыс. гривен, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук – свыше 795 тыс. гривен.

Более того, даже нардепы на Украине получают больше главы государства. В частности, Юлия Тимошенко ("Батькивщина") заработала 486,5 тыс.грн, Давид Арахамия ("Слуга народа") – 410,3 тыс., Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – при жизни) – почти 446 тысяч, Ирина Геращенко ("Европейская справедливость") – более 582 тысяч гривен.

Впрочем, многие сомневаются, что нынешний глава Незалежной живет на президентский оклад. Осенью 2021 г. в Сеть попали данные о финансах, которые известные граждане разных стран держат в офшорах. В так называемом "Досье Пандоры" фигурирует и имя Владимира Зеленского. На фоне громкого скандала президент Украины был вынужден признать подлинность документов. Однако, по его словам, активы в зарубежной налоговой гавани он держит не ради наживы, а по другой причине.

Источник: 24 канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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