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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 12 января прибыл в Алматы. Об этом сообщают местные СМИ. Официального сообщения о поездке главы республики не было.
Сначала в городе был замечен президентский автомобильный кортеж, который с воздуха сопровождали вертолеты.
Затем телеграм-канал "Военный обозреватель" написал, что информация о визите Токаева в Алматы подтвердилась.
Агентство "Интерфакс" уточнило, что несколько черных автомобилей представительского класса въехали на подземную парковку отеля Rixos.
Алматы серьезно пострадал во время беспорядков в Казахстане 4-6 января.
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