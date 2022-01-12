Киев борется с Москвой вместо решения своих проблем

Сегодня Незалежная выполняет функцию проекта "антиРоссия". Об этом заявил генеральный директор телеканала "НАШ", политолог Владимир Грановский. Он также весьма негативно отозвался о роли Украины, сравнив ее с камушком, попавшем в обувь российского лидера Владимира Путина.

Эксперт подчеркнул, что функция Киева заключатся в том, чтобы мешать Москве, объяснив ситуацию с мощью весьма неприятной аналогии. По его словам, поведение украинских властей похоже на камешек или гвоздик, который оказался в туфле и мешает ходить, только достать его нельзя.

Грановский отметил, что политическое руководство Незалежной сегодня вместо решения вытуренных проблем государства постоянно пытается противопоставить себя России. Киев, по его словам, требует от западных стран оказать санкционное давление на Москву. Однако, в итоге санкции лишь помогают нашей стране развивать собственное производство, считает эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной Рады пожаловался на нежелание западных стран поддерживать интересы Незалежной. Парламентарий заявил, что Украина используется как плацдарм для геополитического противостояния с Россией. Негативное отношение Берлина к Киеву он объяснил поведением президента Владимира Зеленского.