Президент Казахстана встретился с семьями погибших силовиков

В среду, 12 января, жители Алматы заметили в городе президентский кортеж. В Сети распространились кадры, на которых запечатлен проезд большой группы правительственных автомобилей со спецсигналами в сопровождении военных машин с вооружением. Очевидцы также сообщили, что в небе кружат боевые вертолеты – предполагали, что в город приехал глава страны. Позже пресс-секретарь президента потвердил журналистам, что Касым-Жомарт Токаев, действительно, прибыл в южную столицу Казахстана.

Причину визита президента РК сообщили в его администрации. По словам официального представителя главы республики, Токаев намерен лично проверить уровень разрушений после массовых беспорядков.

Кроме того, он возглавил заседание оперативного штаба в Алматы. Также казахстанский лидер встретился с семьями полицейских и военнослужащих, которые погибли во время акций протестов. Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства изъявил желание не просто выразить соболезнования родным и близким, но и лично вручить им государственные награды.

Отметим, что Алматы (Алма-Ата) является крупнейшим городом Казахстана по численности населения и считается второй столицей республики. Что касается первой, то она после расследование причин протестов может быть переименована обратно в Астану. Об этом ранее заявил политолог Константин Калачев