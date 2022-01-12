Вашингтону рекомендовали не уподобляться ЦК КПСС

США переходят все границы, когда требуют от России пояснений по поводу проходящих на ее территории военных учений. Об этом заявил первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Его негодование вызвали слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Россия должна предоставить пояснения по поводу проводимых в западных регионах страны военных учений, а лучше вообще отказаться от подобных маневров.

"Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Чего же вы лезете к нам?"

– эмоционально высказался сенатор в комментарии "Известиям".

По его словам, "политическое хамство" США достигло такого уровня, что ответить на него "дипломатическим" языком становится все сложнее. Впрочем, по мнению Джабарова, представителям России пора перестать сдерживаться и, наконец, резко потребовать от американцев оставить Москву в покое.

Сенатор сравнил нынешнее поведение Вашингтона с его попытками все контролировать с политикой ЦК КПСС в Советском Союзе, когда каждый шаг требовалось согласовывать с Центральным Комитетом.

"Если у нас кто-то чихнет, это тоже надо объяснять Госдепу – почему человек чихнул, ковид у него или просто насморк?"

– едко отметил Джабаров в интервью "Лайфу".

Во вторник, 11 января, в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались военные учения. Как сообщили в Западном военном округе (ЗВО), в учениях задействовано около 3000 военнослужащих и 300 единиц боевой техники.