Боррель нашел выгоду в противостоянии Евросоюза и России

Боррель нашел выгоду в противостоянии Евросоюза и России
Жозеп Боррель. Фото: Zheng Huansong / XinHua / www.globallookpress.com
ЕС может сплотиться с НАТО и ОБСЕ

Между Россией и Евросоюзом сегодня наблюдаются кризисные отношения. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Меж тем, политик поспешил извлечь выходу из сложившейся ситуации. Он отметил, что Брюссель должен воспользоваться противостоянием с Москвой для укрепления единства.

По мнению чиновника, Евросоюз в нынешних условиях может сплотиться с НАТО и ОБСЕ. Руководитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что эти три организации являются ключевыми игроками в сфере безопасности, поэтому укрепление общих позиций позволит им решительнее защищать интересы всего континента.

Боррель приурочил свою речь по безопасности Европы к предстоящей встрече министров иностранных дел и глав оборонных ведомств ЕС. Он призвал коллег сохранять единство на фоне кризисных отношений с нашей страной.

Политик напомнил, что сегодня Россия пытается договориться США и НАТО о совместных гарантиях безопасности. Однако, по мнению, главы дипломатии ЕС, позиция Москвы расходится со взглядами Брюсселя относительно будущего европейского континента. 

"Амбиции российских властей – бросить вызов политическому порядку и порядку в области безопасности, родившемуся после Холодной войны", – заявил Боррель.

Ранее на Украине от главы дипломатии Евросоюза потребовали поехать на границу с Крымом. Экс-глава МИД Незалежной Климкин остался недоволен визитом Борреля в Донбасс.

Источник: EEAS ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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